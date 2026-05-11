Hokeja izlasi pamet pēdējo divu čempionātu dalībnieks, skaidrība par vārtsargu līniju
Dienu pirms sastāva izziņošanas dalībai pasaules čempionātā kopā ar Latvijas vīriešu hokeja izlasi vairs netrenējas vārtsargs Jānis Fecers un aizsargs Markuss Komuls, apstiprināja Latvijas hokeja federācijā (LHF).
Dānijas kluba Herningas "Blue Fox" 20 gadus vecais vārtsargs Fecers līdz šim pasaules čempionātos valstsvienības rindās nav spēlējis, bet 28 gadus vecais Komuls, kurš šo sezonu noslēdza Čehijas ekstralīgas klubā Litvīnovas "Verva", meistarsacīkstēs piedalījās pēdējos divos gados.
Līdz ar abu atskaitīšanu izlases kandidātu sarakstā, kuri trenējas Rīgā, palikuši trīs vārtsargi, deviņi aizsargi un 15 uzbrucēji - kopā 27 spēlētāji. Čempionātam var pieteikt trīs vārtsargus un 22 laukuma spēlētājus, bet no pretendentu loka nav svītroti arī Amerikas hokeja līgā (AHL) spēlējošie Eduards Tralmaks un Raivis Ansons.
Plānots, ka valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš izlases sastāvu dalībai čempionātā paziņos rīt. 2026. gada pasaules čempionāts no 15. maija līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs ASV, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).