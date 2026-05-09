Tenisiste Beatrise Zeltiņa Itālijā izcīna ITF W-35 dubultspēļu titulu
Foto: AFP/Scanpix
Beatrise Zeltiņa pārī ar ukrainieti Anastasiju Soboļevu Itālijā izcīna ITF W-35 dubultspēļu titulu.
Citi sporta veidi

Tenisiste Beatrise Zeltiņa Itālijā izcīna ITF W-35 dubultspēļu titulu

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas tenisiste Beatrise Zeltiņa sestdien Itālijā aizvadītajās Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Santamargerita di Pulas W-35 turnīrā izcīnīja dubultspēļu titulu.

Tenisiste Beatrise Zeltiņa Itālijā izcīna ITF W-35...

Zeltiņa pārī ar ukrainieti Anastasiju Soboļevu, kuras bija izsētas ar otro numuru, finālā ar 6-4, 6-1 pārspēja turnīra favorītes rumānieti Elenu Berteu un šveicieti Katerinu Cigurovu. Par uzvaru turnīrā Zeltiņa, kurai šis ir trešais ITF tituls dubultspēlēs, nopelnīja 35 WTA dubultspēļu ranga punktus. Vienspēlēs Zeltiņa piedzīvoja zaudējumu ceturtdaļfinālā un tika pie astoņiem WTA vienspēļu ranga punktiem. Turnīrs Santamargerita di Pulā norisinājās māla seguma kortos.

Tēmas

ItālijaWTATenissUkraina

Citi šobrīd lasa