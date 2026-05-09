Šodien 17:52
Tenisiste Beatrise Zeltiņa Itālijā izcīna ITF W-35 dubultspēļu titulu
Latvijas tenisiste Beatrise Zeltiņa sestdien Itālijā aizvadītajās Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Santamargerita di Pulas W-35 turnīrā izcīnīja dubultspēļu titulu.
Zeltiņa pārī ar ukrainieti Anastasiju Soboļevu, kuras bija izsētas ar otro numuru, finālā ar 6-4, 6-1 pārspēja turnīra favorītes rumānieti Elenu Berteu un šveicieti Katerinu Cigurovu. Par uzvaru turnīrā Zeltiņa, kurai šis ir trešais ITF tituls dubultspēlēs, nopelnīja 35 WTA dubultspēļu ranga punktus. Vienspēlēs Zeltiņa piedzīvoja zaudējumu ceturtdaļfinālā un tika pie astoņiem WTA vienspēļu ranga punktiem. Turnīrs Santamargerita di Pulā norisinājās māla seguma kortos.