Seska ekipāža uzlabo sasniegumu Portugāles rallija otrajā ātrumposmā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis ceturtdien Portugālē pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas sestā posma otrajā ātrumposmā apsteidza četrus no desmit sāncenšiem WRC klasē, tajā skaitā abus komandas biedrus "M-Sport Ford" vienībā.
Otrajā ātrumposmā Seska ekipāža uzrādīja septīto rezultātu, finišējot 9,1 sekundi lēnāk par ātrumposma uzvarētāju zviedru Uliveru Sūlbergu ("Toyota Gazoo"). Pirmajā ātrumposmā latvieši bija 11. un šādu pašu pozīciju saglabā arī summā, no devītajā un desmitajā pozīcijā esošajiem komandas biedriem īriem Džona Ārmstronga un Džoša Makelēna atpaliekot attiecīgi pusotru sekundi un deviņas sekundes desmitdaļas.
Ceturtdien notiks vēl viens ātrumposms, piektdien sacensību diena sāksies no plkst. 9.35, sestdien - no plkst. 9, bet svētdien - no plkst. 10.05. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrumposmi ar distanci 344,91 kilometrs.
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.