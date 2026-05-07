Tralmaks ar punktiem neizceļas, "Griffins" nonāk uzvaras attālumā no nākamās kārtas Kaldera kausā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks ar Grendrepidsas "Griffins" komandu trešdien izcīnīja otro uzvaru Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas otrajā kārtā.
"Griffins" savā laukumā ar 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) pārspēja Manitobas "Moose" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-1. Tralmaks šajā mačā izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, nopelnīja divas soda minūtes un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Divus vārtus uzvarētāju rindās guva Kārters Meizurs.
Šosezon Tralmaks AHL regulārajā čempionātā 64 spēlēs izcēlās ar 42 (26+16) punktiem, bet trijos izslēgšanas turnīra mačos pie punktiem nav ticis. Sērijas ceturtā spēle naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika arī norisināsies "Griffins" laukumā.
Ja "Griffins" sasniegs nākamo kārtu, tad Tralmaks attālināsies no iespējas pievienoties Latvijas izlasei uz pasaules čempionāta vismaz pirmajām spēlēm. Divīzijas fināla sasniegšana liks tai spēkoties pret Čikāgas "Wolves", kas ar 3-2 pārspēja Teksasas "Stars". Divīzijas finālā arī būs jāspēlē sērija līdz trīs uzvarētām spēlēm.
Pirms gada par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Latvijas hokejists Artūrs Šilovs, kurš to izcīnīja kopā ar Ebotsfordas "Canucks".