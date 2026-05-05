Ventspils novada meitenes triumfē Tukuma novada atklātajā čempionātā volejbola sievietēm
Sestdien, 2. maijā Tukuma Sporta halle norisinājās Tukuma novada atklātā čempionāta sievietēm un vīriešiem finālspēles. Sieviešu čempionātā 2025./2026. gada sezonā startēja sešas komandas - "Tenapors Dobele", "SK Pūre 1", "Ventspils novads", "SK Pūre 2", "Sēme", "Tukuma Sporta skola".
Bronzas medaļu spēlē 4 setos "SK Pūre 2" uzvarēja "SK Pūre 1" komandu. Zelta medaļu spēlē pārliecinošs sniegums 3 setos Ventspils novada komandai un uzvara pār "Tenapors Dobele" meitenēm. Komandu apbalvošana un medaļu pasniegšana notiks piektdien, 8. maijā Tukumā, pavēstīja Ventspils novada pašvaldības sporta koordinators Popē Sandris Jankevičus.
Vērts piebilst, ka Ventspils novada sieviešu volejbola komandu Tukumā bija ieradies atbalstīt liels atbalstītāju pulks.
Ventspils novada sieviešu volejbola komandā spēlēja - Anita Indāne, Annija Liniņa, Anita Žeimunde, Martina Bertāne, Inta Ozola, Arta Sikuriņeca, Anete Černuho, Anita Pizele, Agnese Jēkabsone-Landmane, Ieva Kozlova, Sintija Zariņa, Līga Šulca, Laine Šmite - Pudule, Sintija Buļa, Anta Ondrupe, Olga Markova, Baiba Šefanovska, Krista Timermane, Elza Ozoliņa, komandas galvenais treneris – Andrejs Černuho.