Slikta ziņa "Lakers" faniem: Dončičs sēdēs malā, arī sākoties sērijai pret NBA čempioni "Thunder"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigzne Luka Dončičs turpina atgūties no paceles cīpslas savainojuma un nevarēs palīdzēt Losandželosas "Lakers" arī izslēgšanas spēļu otrās kārtas pirmajā mačā, apstiprināja klubs.
Dončičs savainojumu guva pirms mēneša cīņā ar regulārā čempionāta labāko komandu Oklahomasitijas "Thunder", un kopš tā laika nav spēlējis, izlaižot visu pirmās kārtas sēriju pret Hjūstonas "Rockets".
"Lakers" bez regulārā čempionāta rezultatīvākā spēlētāja Dončiča sastāvā Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā pieveica "Rockets" ar 4-2.
"Lakers" galvenais treneris Džonatans Klejs Rediks neatklāja, kad slovēnis, kurš pamatturnīrā vidēji spēlē izcēlās ar 33,5 punktiem, 7,7 izcīnītām atlēkušajām bumbām un 8,3 rezultatīvām piespēlēm, varētu atgriezties laukumā. Pirmdien pirms došanās uz Oklahomasitiju Dončičs treniņā kopā ar komandas biedriem izpildīja tālmetienus.
Tikmēr "Lakers" pretinieku otrajā kārtā "Thunder" rindās pirmajā sērijas spēlē nebūs pieejams līdzīgu traumu guvušais Džeilens Viljamss.
Viljamss kreisās kājas paceles cīpslas traumas dēļ nepiedalījās "Thunder" pēdējās divās spēlēs "play off" pirmajā kārtā pret Fīniksas "Suns", kurus izdevās pieveikt ar 4-0.
Regulārajā čempionātā Viljamss vidēji mačā guva 17,1 punktu, izcīnīja 4,6 bumbas zem groziem un atdeva 5,5 rezultatīvas piespēles. Tikmēr pirmajās divās "play off" spēlēs viņa kontā vidēji 20,5 punkti un 60,5% precizitāte metienos no spēles.
"Lakers" un pagājušās sezonas čempiones "Thunder" pirmā spēle Rietumu konferences pusfinālā tiks aizvadīta Oklahomasitijā naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika. Sērijas otrais mačs norisināsies turpat "Thunder" laukumā agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, pēc kā nākamās divas spēles notiks Losandželosā.