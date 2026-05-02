Girgensons ar "Lightning" uzvar pagarinājumā un sērijā pret "Canadiens" panāk neizšķirtu
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas sestajā mačā izcīnīja uzvaru papildlaikā.
Austrumu konferences ceturtdaļfinālā "Lightning" viesos ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pārspēja Monreālas "Canadiens" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-3.
Girgensons spēlēja 12 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā izpildīja piecus spēka paņēmienus un bloķēja vienu pretinieku metienu, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Vienīgie vārti mačā papildlaikā tika gūti pēc spēlētām deviņām minūtēm, kad pēc cīņas vārtu priekšā ripu mājinieku vārtos nogādāja Geidžs Gonsalvess.
Tampabejas komandas vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš tika galā ar visiem 30 pretinieku metieniem un tika atzīts par mača pirmo zvaigzni, kamēr otrā laukuma pusē Jakubs Dobešs atvairīja 32 no 33 raidījumiem.
Sērijas izšķirošā, septītā spēle svētdien norisināsies "Lightning" laukumā.
Šī pāra uzvarētājs Stenlija kausa izcīņas otrajā kārtā jeb Austrumu konferences pusfinālā tiksies ar Bufalo "Sabres", kas sērijā ar 4-2 uzvarēja Bostonas "Bruins".
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas.
"Panthers", kuras rindās šosezon debitēja latviešu uzbrucējs Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.