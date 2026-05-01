Skujiņš atgriežas sacensību apritē un velobraucienā Vācijā finišē lielajā grupā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš piektdien atgriezās sacensību apritē, "Eschborn-Frankfurt" velobraucienā finišējot lielajā grupā 39. vietā, bet Krists Neilands finišēja 45. pozīcijā.
UCI Pasaules tūres kalendārā iekļautajā vienas dienas velobraucienā riteņbraucēji piektdien veica 211,4 kilometrus garu distanci, deviņas reizes pārvarot kāpumus.
Pēdējā kāpumā vairāki riteņbraucēji sāka atrāvienu, un lielā grupa viņus panāca tikai tad, kad sākās finiša spurts. Sprintā nepārspēts bija vācietis Georgs Cimmermans ("Lotto Intermarche"), kuram pirmajā trijniekā sekoja divi briti Toms Pidkoks ("Pinarello Q36.5") un Bens Talets ("Visma| Lease a Bike").
Vadošā grupa, kurā bija arī Skujiņš ("Lidl-Trek"), finišēja četrās stundās 59 minūtēs un 34 sekundēs, bet deviņas sekundes vēlāk finišu sasniedza vēl daži sportisti, kuru vidū bija arī Neilands (NSN). Abi latvieši tika pie astoņiem UCI punktiem.
No viņu komandas biedriem jaunzēlandietis Korbins Strongs (NSN) bija 16. vietā, bet dānis Serens Krags-Andersens ("Lidl-Trek") bija 20. pozīcijā.
Skujiņam šīs bija pirmās sacensības pēc gandrīz divu mēnešu pārtraukuma, kura laikā viņš cīnījās ar veselības problēmām.
"Eschborn-Frankfurt" velobrauciens norisinājās 63. reizi vēsturē.