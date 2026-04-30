Pļaviņš un Fokerots turpina uzvarēt Brazīlijas "Elite 16" turnīrā, arī Graudiņa un Samoilova var līksmot
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots ceturtdien Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīrā izcīnīja otro uzvaru.
D grupas otrajā spēlē ar ceturto numuru izsētais Latvijas duets ar 2-0 (21:17, 21:17) guva panākumu pār kvalifikāciju pārvarējušajiem argentīniešiem Nikolasu un Tomaso Kapogrosiem (16.).
Piektdien noslēdzošajā grupas cīņā Latvijas pludmales volejbolistiem paredzēts mačs ar Polijas duetu Mihals Brils/Bartošs Lošaks (9.).
Jau ziņots, ka pirmajā spēlē latvieši ar 2-0 (21:15, 21:17) pārspēja Šveices pludmales volejbolistus Juliānu Frīdli un Jonatanu Jordanu, kuri pārvarēja kvalifikāciju un izsēti ar 21. numuru.
Savukārt sieviešu konkurencē Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kuras turnīrā izsētas ar otro numuru, ceturtdien pirmajā B grupas spēlē ar 2-0 (21:16, 21:15) guva panākumu pār kvalifikāciju pārvarējušo Brazīlijas duetu Egeile Almeida/Vitorija de Souza (23.).
Ceturtdien Samoilova/Graudiņa vēl tiksies ar amerikānietēm Korinnu Kviglu un Hloju Lorīnu (14.), bet piektdien paredzēta cīņa ar Itālijas duetu Džada Bianki/Klaudija Skampoli (11.).
Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas trīs labākās vienības.
BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.