"Atletico" un "Arsenal" pirmajā Čempionu līgas pusfināla mačā uzvarētāju nenoskaidro
Foto: ZUMAPRESS.com
Džonijs Kardoso (pa labi) divcīņā ar Pjero Hinkepī.
Madrides "Atletico" futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas pusfināla pirmajā spēlē savā laukumā ar 1:1 (0:1) cīnījās neizšķirti ar Londonas "Arsenal".

Pirmā puslaika izskaņā Londonas komandai 11 metru soda sitienu nopelnīja Viktors Ģēkerešs, kurš pats arī devās to izpildīt un 44. minūtē izvirzīja vadībā "Arsenal" vienību. Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām desmit minūtēm savā soda laukumā bumbu ar roku aizskāra "Arsenal" spēlētājs Bens Vaits, un sākotnēji tiesnesis ļāva turpināt spēli, taču pēc tam, pārbaudot atkārtojumu, tika nozīmēts 11 metru soda sitiens uz Londonas vienības vārtiem. "Pendeli" precīzi izpildīja Hulians Alvaress, panākot neizšķirtu.

Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.

Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".

