"Atletico" un "Arsenal" pirmajā Čempionu līgas pusfināla mačā uzvarētāju nenoskaidro
Madrides "Atletico" futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas pusfināla pirmajā spēlē savā laukumā ar 1:1 (0:1) cīnījās neizšķirti ar Londonas "Arsenal".
Pirmā puslaika izskaņā Londonas komandai 11 metru soda sitienu nopelnīja Viktors Ģēkerešs, kurš pats arī devās to izpildīt un 44. minūtē izvirzīja vadībā "Arsenal" vienību. Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām desmit minūtēm savā soda laukumā bumbu ar roku aizskāra "Arsenal" spēlētājs Bens Vaits, un sākotnēji tiesnesis ļāva turpināt spēli, taču pēc tam, pārbaudot atkārtojumu, tika nozīmēts 11 metru soda sitiens uz Londonas vienības vārtiem. "Pendeli" precīzi izpildīja Hulians Alvaress, panākot neizšķirtu.
Atbildes spēle paredzēta nākamnedēļ otrdien, un uzvarētāja divu maču summā sasniegs finālu. Jau ziņots, ka otrdien pirmajā pusfināla mačā pie uzvaras tika Parīzes "Saint-Germain" (PSG) futbolisti, kuri mājās ar 5:4 pārspēja Minhenes "Bayern".
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".