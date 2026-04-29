Pļaviņš/Fokerots Brazīlijas "Elite 16" turnīru iesākuši ar uzvaru
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" līmeņa turnīru sāka ar uzvaru, D grupas pirmajā mačā ar 2-0 (21:15, 21:17) pārspējot šveiciešus Juliānu Frīdli un Jonatanu Jordanu.
Pļaviņš un Fokerots ceturtdien D grupā vēl spēkosies ar kvalifikāciju pārvarējušajiem argentīniešiem Nikolasu un Tomaso Kapogrosiem (16.), bet piektdien paredzēts mačs ar Polijas duetu Mihals Brils/Bartošs Lošaks (9.). Braziljas turnīrā sacentīsies arī Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kuras turnīrā izsētas ar otro numuru.
B grupā Latvijas duets ceturtdien spēkosies ar kvalifikāciju pārvarējušajām brazīlietēm Egeile Almeida/Vitorija de Souza (23.) un amerikānietēm Korinnu Kviglu un Hloju Lorīnu (14.), bet piektdien paredzēta cīņa ar Itālijas duetu Džada Bianki/Klaudija Skampoli (11.).
Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas trīs labākās vienības. BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.