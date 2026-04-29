Šodien 22:52
"Ogres" handbolisti izcīnījuši Latvijas handbola virslīgas bronzu
"Ogres" handbolisti trešdien "SynotTip" Latvijas handbola virslīgas otrajā mačā par trešo vietu viesos ar 36:23 (17:8) pārspēja "Armijas sporta kluba"/"Murjāņu sporta ģimnāzijas" (ASK/MSĢ) otro komandu un sērijā līdz divām uzvarām guva panākumu ar 2-0.
Starp uzvarētājiem ar astoņiem gūtiem vārtiem izcēlās Rihards Bisters, piecus vārtus guva Elvijs Borodovskis, bet četri precīzi metieni padevās Uvim Strazdiņam. Mājinieku labā pa trīs vārtiem guva Kristiāns Meiers, Rūdis Šķupelis un Matīss Frienbergs. Sērijas pirmajā mačā "Ogre" uzvarēja ar 40:27.
Pusfinālu sērijās Dobeles "Tenax" ar 2-1 uzvarēja "Ogri", bet ASK/MSĢ pirmā komanda ar 2-0 pārspēja kluba otro komandu ASK/MSĢ-2. Cīņā par čempiontitulu sērijā līdz trīs uzvarām rezultāts starp "Tenax" un ASK/MSĢ ir neizšķirts 1-1. Iepriekšējā sezonā MSĢ pārtrauca dobelnieku dominanci.