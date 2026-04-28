Olivers Jēkabs Skrapcis
Šodien 18:40
Olivers Jēkabs Skrapcis izcīna devīto vietu vienas dienas velobraucienā Alžīrijā
Latvijas riteņbraucējs Olivers Jēkabs Skrapcis otrdien Alžīrijā vienas dienas velobraucienā "Grand Prix de la Ville d'Alger" (UCI kat. 1.2) ierindojās devītajā pozīcijā.
Riteņbraucēji Alžīras apkārtnē mēroja 112 kilometrus, kas bija sadalīti desmit apļos.
Vadošās grupas priekšā pirmais finišu sasniedza alžīrietis Jasins Hamaza ("Madar"), kuram otrajā un trešajā pozīcijā sekoja attiecīgi Reinardts Janse van Rensburgs ("Tshenolo") no Dienvidāfrikas un vācietis Meo Amans ("Embrace The World").
18 riteņbraucēju grupa, kuras sastāvā finišēja arī Skrapcis ("Energus"), distanci veica divās stundās 31 minūtē un 22 sekundēs.
Latvijas riteņbraucējas arī izcīnīja trīs UCI ranga punktus.