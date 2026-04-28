Brazīlijas futbolas izlasei Pasaules kausā būs jāiztiek bez Edera Militau
Brazīlijas futbola izlasei šī gada Pasaules kausa izcīņas (PK) finālturnīrā nevarēs palīdzēt spāņu kluba Madrides "Real" aizsargs Eders Militau.
Kā otrdien pavēstīja "Real", brazīliešu aizsargam pēc cīpslas plīsuma veikta kreisās kājas augšstilba aizmugurējā muskuļa operācija.
28 gadus vecais Militau tika operēts vienā no Somijas slimnīcām "Real" ārstu uzraudzībā, teikts kluba paziņojumā. Traumu viņš guva pagājušajā nedēļā Spānijas čempionāta mačā pret "Alaves".
Tiek ziņots, ka Militau nespēlēs vismaz piecus mēnešus, kas liks viņam izlaist PK finālturnīru. Kopš pievienošanās "Real" klubam no portugāļu "Porto" vienības 2019. gadā Militau guvis vairākas smagas traumas, tostarp divas reizes pārrāvis krusteniskās saites.
Brazīlijas valstsvienībā Militau aizvadījis 38 spēles un guvis divus vārtus.
PK finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Brazīlijas izlase spēlēs C grupā kopā ar Maroku, Haiti un Skotiju. 2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.