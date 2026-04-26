Enso Fernandess (pa labi) līksmo pēc vārtu guvuma.
Šodien 19:38
"Chelsea" pieveic Līdsas "United" un kļūst par Mančestras "City" pretinieci Anglijas FA kausa finālā
Londonas "Chelsea" svētdien sasniedza Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausa finālu, kurā spēkosies ar Mančestras "City" vienību. Vemblija stadionā notikušajā pusfināla cīņā "Chelsea" ar 1:0 (1:0) pārspēja Līdsas "United", iekļūstot finālā pirmo reizi kopš 2022. gada.
Vienīgie vārti mačā tika gūti 23. minūtē, kad Enso Fernandess pēc Pedru Netu piespēles raidīja bumbu pretinieku vārtos ar galvu.
Jau ziņots, ka sestdien pusfinālā "City" ar 2:1 pārspēja "Southampton" un ceturto gadu pēc kārtas sasniedza finālu.
"Southampton" ir vienīgā pēc spēka otrās līgas jeb "Championship" komanda, kas šogad aizcīnījusies līdz pusfinālam.
Pērn FA kausa finālā Londonas "Crystal Palace" ar 1:0 pārspēja Mančestras "City", iegūstot nozīmīgāko trofeju kluba vēsturē. Šosezon "Crystal Palace" trešajā kārtā apturēja "Macclesfield" vienība, kas spēlē Anglijas pēc spēka sestajā līgā.