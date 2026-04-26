Latvijas 3x3 basketbolists Kārlis Pauls Lasmanis šajā spēlē guva trīs punktus.
Šodien 14:40
Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda piedzīvo zaudējumu sezonas pirmā "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas 3x3 basketbolista Kārļa Paula Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda cietusi neveiksmi sezonas pirmā "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā, ar 15:20 piekāpjoties turnīrā pirmo numuru saņēmušajam Serbijas kvartetam "Ub".
Lasmanis šajā spēlē guva trīs punktus. Vēlāk "Ub" pusfinālā ar 13:14 zaudēja citai serbu komandai "Liman" (4.), kas noslēgumā kļuva par turnīra uzvarētāju, finālā ar 21:15 pārspējot Vācijas komandu "Skyliners" (7.).
Sestdien apakšgrupā "Shanghai" ar 17:21 zaudēja "Amsterdam" kvartetam (3.), bet otrajā mačā ar 20:17 pārspēja Daniila Smirnova pārstāvēto "Utsunomiya" (14.). Smirnova komanda izslēgšanas turnīrā neiekļuva.