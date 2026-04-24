Citi sporta veidi
Šodien 22:56
Štrombahs piedzīvo zaudējumu "Challenger" turnīra dubultspēļu pusfinālā
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs pārī ar francūzi Konstantēnu Kuzmānu piektdien Kotdivuārā piedzīvoja zaudējumu Abidžanas "Challenger 50" turnīra dubultspēļu pusfinālā ar 5-7, 3-6 piekāpjoties Mišelam Gērtsam no Beļģijas un nīderlandietim Nilam Viskeram, kuri turnīrā izsēti ar pirmo numuru.
Par pusfināla sasniegšanu Štrombahs nopelnīja 17 ATP dubultspēļu ranga punktus. Jau vēstīts, ka pirmās kārtas mačā Štrombahs/Kuzmāns ar 6-7 (3:7), 6-4, 10:4 pārspēja ar ceturto numuru izsēto Marokas un Spānijas duetu Juness Lalami/Ivans Marrero, bet otrajā ar 6-2, 2-6, 10:7 pārspēja marokāni Skanderi Mansuri un Maksimiljanu Noihristu no Austrijas.
Vienspēlēs Štrombahs, kurš ATP rangā ierindojas 499. pozīcijā, pirmajā kārtā ar 4-6, 4-6 piekāpās turnīrā ar pirmo numuru izsētajam beļģim Gotjē Onklēnam (ATP 246.). Zaudējums pirmajā kārtā nedeva ATP ranga punktus. Turnīrs Abidžanā norisinās cietā seguma kortos.