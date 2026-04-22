Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā notiks arī Sporta un veselības forums
Latvijas Olimpiskā komiteja ziņo, ka šī gada jūnijā notiekošo Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā jaunajiem sportistiem būs iespēja iegūt vērtīgas zināšanas Sporta un veselības forumā.
No 18. līdz 20. jūnijam Valmiera kļūs par jaunatnes sporta centru, uzņemot Latvijas Jaunatnes olimpiādi, kurā piedalīsies vairāk nekā 3600 jauno sportistu no 41 pašvaldības. Līdzās plašajai sporta programmai olimpiādi papildinās arī Sporta un veselības forums, veidojot nozīmīgu vidi pieredzes apmaiņai, zināšanu pilnveidei un olimpisko vērtību stiprināšanai jaunās paaudzes sportistu vidū.
Olimpisms nav tikai fizisku spēju pārbaudījums vai tiekšanās pēc rezultāta, tā ir attieksme un vērtību sistēma, kas balstīta izcilībā, draudzībā un cieņā. Mūsdienu olimpiskās kustības pamatlicējs Pjērs de Kubertēns uzsvēra, ka olimpiskās spēles ir ne vien sacensības, bet arī skola, kurā veidojas cilvēka raksturs. Tieši šī izpratne ir gan olimpiādes, gan foruma pamatā, radot vidi, kur jaunieši iedvesmojas no sportiskajiem sasniegumiem, vienlaikus attīstot izpratni par veselīgu, ilgtspējīgu un atbildīgu attieksmi pret sportu, veselību un dzīvi kopumā.
Sporta un veselības forums Valmierā norisināsies 19. un 20. jūnijā, piedāvājot daudzpusīgu programmu, kas aptver būtiskākos jaunatnes sporta, veselības un personīgās attīstības jautājumus. Foruma mērķis ir sniegt jaunajiem sportistiem, viņu ģimenēm un plašākai sporta sabiedrībai praktiskas zināšanas, vērtīgas atziņas un iedvesmu, kas noderēs ne vien sportiskajā izaugsmē, bet arī ikdienas dzīvē.
Foruma programmā notiks diskusijas par sportu kā būtisku ieguldījumu sabiedrības veselībā un valsts attīstībā, tiks sniegti praktiski padomi finanšu pratībā un karjeras plānošanā, tiks nodrošinātas vadlīnijas vecākiem un atbalsta personām, kā kļūt par par zinošiem, iedvesmojošiem un atbalstošiem līdzgaitniekiem jaunajiem sportistiem, notiks diskusija par valsts aizsardzības nozīmi un tās ciešo sasaisti ar sportu un veselīgu dzīvesveidu. Tāpat notiks sarunas par veselīgu dzīvesveidu, uzturu un tautas sporta nozīmi, kā arī tiks prezentēti iedvesmas stāsti no Latvijas izcilākajiem sportistiem par ceļu uz panākumiem, drosmi un izaicinājumu pārvarēšanu.
Sadarbībā ar olimpiādes atbalstītājiem treneriem tiks nodrošināts arī tālākizglītības seminārs par aktuālajām tendencēm jaunatnes sportā un mūsdienīgām treniņu metodēm. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš uzsver: “Latvijas Jaunatnes X olimpiāde ir kas vairāk par sacensībām un rezultātiem. Tā ir iespēja jaunajiem sportistiem iegūt plašāku skatījumu uz savu izvēlēto ceļu, stiprinot gan fizisko, gan mentālo noturību.”
Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir nozīmīgākais nacionāla mēroga jaunatnes sporta notikums Latvijā, kas pulcē labākos jaunos sportistus no visiem reģioniem. Kopumā sacensības šogad notiks 28 sporta veidos, piedāvājot plašu un daudzveidīgu sporta programmu. 3x3 basketbolā Jaunatnes olimpiāde kalpos arī kā kvalifikācija Pasaules Jaunatnes olimpiādei, kas oktobrī norisināsies Dakarā.