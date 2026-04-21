"Panathinaikos" basketbolisti izcīna ceļazīmi uz Eirolīgas ceturtdaļfinālu
Atēnu "Panathinaikos" basketbolisti otrdien ar uzvaru "play-in" mačā nodrošināja vietu ULEB Eirolīgas ceturtdaļfinālā. "Panathinaikos" mājās ar 87:79 (23:15, 26:20, 17:23, 21:22) uzvarēja "Monaco" vienību.
Laukuma saimnieku uzvaru ar 21 punktu sekmēja Timotijs Šortss, Kenets Farīds pievienoja 13 punktus un astoņas bumbas zem groziem, bet Nikolass Rogkavopuls guva vēl 11 punktus.
Monako komandā, kas uz Atēnām bija ieradusies astoņu spēlētāju sastāvā, Maiks Džeimss izcēlās ar 25 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr Alfa Diallo guva 12 punktus.
Ceturtdaļfinālā Atēnu komanda cīnīsies ar "Valencia", kas regulāro sezonu noslēdza otrajā pozīcijā.
Savukārt "Monaco" vēl izšķirošajā cīņā par vietu ceturtdaļfinālā piektdien spēkosies ar "Barcelona", kas otrdien citā "play-in" mačā savā laukumā ar 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21) apspēlēja Belgradas "Crvena Zvezda". Barselonas komandā rezultatīvākie ar 22 gūtajiem punktiem bija Kevins Panters un Vils Klaibērns, kurš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas. Belgradas vienības labā Kodijs Millers-Makintairs guva 19 punktus.
"Monaco" un "Barcelona" dueļa uzvarētāja sasniegs ceturtdaļfinālu un tiksies ar Pirejas "Olympiacos", kas pamatturnīru noslēdza pirmajā pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".