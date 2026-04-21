Bijušo WBO čempionu boksā Okoliju pieķer dopinga lietošanā
Bijušajam pasaules čempionam pirmajā smagajā svarā anglim Lorensam Okolijam pirms sestdien paredzētās cīņas ar olimpisko čempionu Tonī Joku konstatētas pozitīvas dopinga analīzes.
Cīņas promoteru kompānija "Queensberry" otrdien paziņoja, ka 33 gadus vecā Okolija dopinga pārbaudes uzrādījušas pozitīvu rezultātu, sīkāk notikušā apstākļus neskaidrojot. Okolijs ir bijušais pasaules čempions pirmajā smagajā svarā Pasaules Boksa organizācijas (WBO) versijā, un sestdien Parīzē viņam bija plānota reitinga cīņa smagsvaros ar 2016. gada olimpisko čempionu Joku.
"Es, protams, pilnībā sadarbošos ar visām attiecīgajām iestādēm un esmu pārliecināts, ka jebkura izmeklēšana pierādīs manu nevainību," otrdien sociālajos medijos ierakstīja Okolijs, kurš ir pirmais pretendents uz cīņu par pasaules čempiona titulu Pasaules Boksa padomes (WBC) versijā pret ukraini Oleksandru Usiku.
Savas profesionālās karjeras laikā Okolijs aizvadījis 24 cīņas un izcīnījis 23 uzvaras, no kurām 17 - priekšlaicīgi. Vienīgo zaudējumu viņš piedzīvoja savā ceturtajā WBO titula aizstāvēšanā pret tautieti Krisu Bilamu-Smitu pirms nepilniem trim gadiem.
Pēc zaudējuma Okolijs pārcēlās uz smagsvaru divīziju, kur četrās cīņās izcīnījis četrus panākumus. "Boxrec" rangā viņš smagsvaros ieņem septīto pozīciju. Joka profesionālajā ringā aizvadījis 18 cīņas un izcīnījis 15 uzvaras. Šova organizatori apsver iespēju Jokam piemeklēt citu pretinieku.