“Nets” pēc neveiksmīgas sezonas pagarina līgumu ar Fernandesu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Bruklinas "Nets" pēc sezonas, kurā tika izcīnītas tikai 20 uzvaras, pagarinājusi vienošanos ar galveno treneri Žordi Fernandesu un viņa asistentiem.
Vienošanās ar visiem speciālistiem, ieskaitot deviņus trenera asistentus, pagarināta uz vairākiem gadiem.
Fernandess vadīja "Nets" otro sezonu pēc kārtas, un viņa vadībā Bruklinas komanda iekrājusi uzvarēto un zaudēto spēļu bilanci 46-118. Šosezon "Nets" ar 20 uzvarām 82 spēlēs Austrumu konferencē ierindojās 13. pozīcijā.
"Žordi ir izcils līderis, kurš kopā ar savu treneru komandu ir atstājis nospiedumu uz šo komandu jau no brīža, kad ieradās Bruklinā," pirmdien paziņojumā teica "Nets" ģenerālmenedžeris Šons Markss.
"Pirmajās divās sezonās Žordi ir radījis pamatu, kas veidots no spēlētāju attīstības, cīņas gara un komunikācijas, un ir guvis atbalstu visā mūsu komandā," viņš piebilda.
Fernandess pirms pievienošanās "Nets" strādāja kā Sakramento "Kings" galvenā trenera palīgs, bet pirms tam spāņu speciālists no 2016. līdz 2022. gadam bija Denveras "Nuggets" treneru kolektīvā.
Tāpat Fernandess laika posmā no 2023. līdz 2025. gadam nepilnus divus gadus bija Kanādas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris. Tāpat viņš strādājis ar Spānijas U-17 un U-19 izlasēm, kā arī bijis Spānijas nacionālās un Nigērijas izlašu galveno treneru asistents.