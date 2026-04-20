Citi sporta veidi
Šodien 19:57
Latvijas tenisiste Semeņistaja ar uzvaru sāk Oeirašas “WTA 125” dubultspēles
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja pirmdien Oeirašas "WTA 125" turnīra dubultspēļu sacensībās nodrošināja vietu otrajā kārtā.
Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko pirmās kārtas mačā ar 6-4, 6-4 uzvarēja Lielbritānijas tenisisti Ališu Bārnetu un ķīniete Fenu Šo.
Par iekļūšanu otrajā kārtā Latvijas tenisiste nopelnīja 27 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Vienspēlēs Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 112. pozīcijā un turnīrā izsēta ar trešo numuru, pirmās kārtas mačā spēkosies ar Annu Lēnu Frīdsamu (WTA 207.) no Vācijas.
Pagājušajā nedēļā Oeirašā jau tika aizvadīts viens "WTA 125" līmeņa turnīrs, kurā Semeņistaja dubultspēlēs zaudēja finālā, bet vienspēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu.
Turnīrs Oeirašā māla seguma kortos norisināsies līdz svētdienai.