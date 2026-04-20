Šveicietis Hugs jau devīto reizi triumfē Bostonas maratona ratiņkrēslu sacensībās
Šveicietis Marsels Hugs pirmdien devīto reizi uzvarēja Bostonas maratona ratiņkrēslu sacensībās, kamēr sieviešu konkurencē ātrākā bija Lielbritānijas parasportiste Īdena Reinbova-Kūpere.
Hugs finišu sasniedza pēc stundas 16 minūtēm un sešām sekundēm un bija ātrākais Bostonas maratona ratiņkrēslu sacensībās ceturto gadu pēc kārtas.
Otrais, atpaliekot sešas minūtes un 38 sekundes, bija amerikānis Daniels Romančuks, bet nīderlandietis Jece Plats bija par astoņām minūtēm un septiņām sekundēm lēnāks un noslēdza labāko trijnieku.
Savukārt 2024. gada Bostonas maratona ratiņkrēslu sacensību uzvarētāja Reinbova-Kūpere finišēja stundā 30 minūtēs un 51 sekundē.
Zaudējot minūti un astoņas sekundes, viņai otrajā vietā sekoja šveiciete Katerīna Debrunnere, kamēr Tatjana Makfeidena bija par piecām minūtēm un 52 sekundēm lēnāka un ierindojās trešajā pozīcijā.
Pirmoreiz Bostonas maratons notika 1897. gadā, un tas ir vecākais maratons pasaulē.
Starts Bostonas maratonam no Ešlendas uz Hopkintonu 1924. gadā tika pārcelts, lai trase atbilstu olimpiskajai maratona distancei 42 kilometru un 195 metru garumā.