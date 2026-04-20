Stambulas "Fenerbahce" basketbolistes pēc sezonas pārtraukuma triumfē Eirolīgā
Stambulas "Fenerbahce" svētdien Spānijā triumfēja Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgā, Stambulas basketbolistēm kļūstot par čempionēm pēc vienas sezonas pārtraukuma.
Finālā "Fenerbahce" ar 68:55 (17:16, 20:16, 14:13, 17:10) pārspēja citu Stambulas komandu "Galatasaray". Starp uzvarētājām rezultatīvākā ar 20 gūtajiem punktiem bija beļģiete Emma Mēsemana, francūziete Iliana Ruperte pievienoja 16 punktus un sešas atlēkušās bumbas, bet vēl viena beļģiete Žilija Alemāna iekrāja 13 punktus, deviņas bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles.
"Galatasaray" no zaudējuma neglāba Elizabetes Viljamsas 15 gūtie punkti, kamēr somiete Avaka Kuiera izcēlās ar desmit punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm. "Fenerbahce" izcīnīja trešo čempiontitulu pēdējo četru gadu laikā.
Cīņā par trešo vietu divu Spānijas komandu duelī Saragosas "Casademont" ar 66:63 bija pārāka pār "Girona" basketbolistēm. Pusfinālos piektdien "Fenerbahce" ar 76:59 apspēlēja Žironas komandu, bet "Galatasaray" ar 63:56 bija pārāka pār "Casademont".
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalījās 16 komandas. Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".