Štrombahs Šarm eš Šeihas M-25 turnīra finālā piekāpjas austrālietim Fankatam
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs svētdien piedzīvoja zaudējumu Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Šarm eš Šeihas M-25 turnīra finālā.
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Šarm eš Šeihas M-25 turnīra finālā ar 3-6, 6-7 (3:7) piekāpās austrālietim Tomasam Džonam Fankatam (ATP 1727.).

Turnīra fināla sasniegšana Štrombaham deva 16 ATP vienspēļu ranga punktus. Dubultspēlēs Štrombahs pārī ar ukraini Volodimiru Užilovski bija izsēti ar otro numuru, taču Latvijas un Ukrainas duets nepārvarēja pirmo kārtu.

