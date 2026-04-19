Šilova pārstāvētā komanda "Penguins" Stenlija kausa izcīņu sāk ar zaudējumu
Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā komanda Pitsburgas "Penguins" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) izslēgšanas spēļu pirmās kārtas pirmajā mačā ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) piekāpās Filadelfijas "Flyers" vienībai.
Līdz ar to "Flyers" sērijā līdz četriem panākumiem izvirzījās vadībā ar 1-0. Jāpiemin, ka komanda jau pēdējos trīs mēnešus spēlē bez savainotā latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola. Tikmēr "Penguins" vienībā Artūrs Šilovs palika uz rezervistu soliņa.
Otrā perioda vidū viesus vadībā izvirzīja Džeimijs Drisdeils, bet trešdaļas turpinājumā rezultātu izlīdzināja Jevgeņijs Malkins. Trešajā trešdaļā pēc spēlētām desmit minūtēm "Flyers" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Treviss Senheims, un nedaudz vairāk kā divas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām pārsvaru dubultoja Porters Martone.
61 sekundi līdz finālsvilpei vēl Filadelfijas vienības vārtos ripu raidīja Braiens Rasts, taču viesi nosargāja panākumu. "Penguins" vārtus sargāja Stjuarts Skiners, kurš tika galā ar 17 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Dans Vladars atvairīja 15 ripas.
Sērijas otrā spēle pirmdien arī norisināsies Pitsburgā. Dueļa uzvarētāja konferences pusfinālā tiksies ar Otavas "Senators" vai Karolīnas "Hurricanes", kas ir vadībā ar 1-0.
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.