RFS ar uzvaru pār “Super Nova” nostiprinās virslīgas līderpozīcijā
RFS sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas septītās kārtas noslēgumā mājās ar 2:0 (0:0) uzvarēja "Super Nova" vienību.
RFS komandā vārtus guva Jānis Ikaunieks un Žiga Lipuščeks.
Mājinieki vadībā izvirzījās otrā puslaika sākumā, 48. minūtē, kad pēc Dmitrija Zelenkova piespēles no kreisās malas Darko Lemajičs pārvirzīja bumbu tuvāk vārtiem, no kurienes precīzs bija Ikaunieks. Otros vārtus RFS guva 65. minūtē, pēc stūra sitiena precīzi ar galvu sitot Lipuščekam.
Ceturtdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 1:0 pārspēja "Jelgavu", bet piektdien "Tukums 2000" savā laukumā izrāva neizšķirtu 2:2 pret "Liepāju" un "Ogre United" spēlē Salaspilī pēdējās minūtēs panāca 1:1 pret "Audu". Sestdienas pirmajā spēlē "Riga" Liepājā ar 3:0 uzveica "Grobiņu".
Pēc septiņām kārtām RFS ir 18 punkti, "Riga" guvusi 16 punktus, "Audai" ir 13 punkti, "Daugavpilij" - 12 punkti, bet labāko piecinieku ar desmit punktiem noslēdz "Super Nova" futbolisti. "Grobiņai" un "Liepājai" ir pa astoņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", četri punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.