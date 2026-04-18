Šodien 16:57
Uldriķis nāk talkā, “Arminia” izglābjas no zaudējuma
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis sestdien Vācijas otrās bundeslīgas mačā laukumā pavadīja otro puslaiku, Bīlefeldes "Arminia" komandai spēlējot neizšķirti.
"Arminia" mājās cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar "Nurnberg" futbolistiem.
Mača astotajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Mohameds Ali Zoma pēc bijušā RFS futbolista Adama Marhijeva piespēles.
Puslaika pārtraukumā "Arminia" veica dubulto maiņu, un spēlē iesaistījās arī Uldriķis. Neizšķirtu 82. minūtē panāca Tims Handverkers, kurš izpildīja zemu un precīzu soda sitienu.
"Arminia" ar 32 punktiem 30 spēlēs ieņem 14. vietu 18 komandu konkurencē.