Uldriķis nāk talkā, “Arminia” izglābjas no zaudējuma
Foto: imago/Noah Wedel
Uldriķis Vācijas otrās bundeslīgas mačā iesaistās otrajā puslaikā.
Uldriķis nāk talkā, “Arminia” izglābjas no zaudējuma

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis sestdien Vācijas otrās bundeslīgas mačā laukumā pavadīja otro puslaiku, Bīlefeldes "Arminia" komandai spēlējot neizšķirti.

Uldriķis nāk talkā, “Arminia” izglābjas no zaudēju...

"Arminia" mājās cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar "Nurnberg" futbolistiem.

Mača astotajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Mohameds Ali Zoma pēc bijušā RFS futbolista Adama Marhijeva piespēles.

Puslaika pārtraukumā "Arminia" veica dubulto maiņu, un spēlē iesaistījās arī Uldriķis. Neizšķirtu 82. minūtē panāca Tims Handverkers, kurš izpildīja zemu un precīzu soda sitienu.

"Arminia" ar 32 punktiem 30 spēlēs ieņem 14. vietu 18 komandu konkurencē.

