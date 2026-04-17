Darja Semeņistaja šobrīd ir ārpus WTA top100.
Šodien 16:45
Semeņistaja nesasniedz "WTA 125" turnīra Portugālē pusfinālu
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja piektdien Portugālē piedzīvoja zaudējumu Oeirašas "WTA 125" turnīra vienspēļu ceturtdaļfinālā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 116. pozīcijā un turnīrā izsēta ar astoto numuru, ar 3-6, 2-6 zaudēja austrietei Sinjai Krauzai (WTA 120.). Par ceturtdaļfināla sasniegšanu latviete nopelnīja 27 WTA vienspēļu ranga punktus.
Jau ziņots, ka pirmās kārtas mačā Latvijas otrā rakete ar 3-6, 6-4, 6-4 uzvarēja Francijas tenisisti Leoliju Žanžanu (WTA 127.), bet astotdaļfinālā ar 6-4, 6-3 pieveica Tesu Johannu Brokmani (WTA 278.) no Vācijas.
Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko turpina sacensības dubultspēlēs. Turnīrs Oeirašā māla seguma kortos norisināsies līdz svētdienai.