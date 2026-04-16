Angļu fani būs UEFA Eiropas līgas finālā - "Aston Villa" un "Nottingham Forest" nokārto tikšanos pusfinālā
Anglijas futbola premjerlīgas klubi Birmingemas "Aston Villa" un "Nottingham Forest" ceturtdien nodrošināja tikšanos UEFA Eiropas līgas pusfinālā, bet par otru ceļazīmi uz finālu cīnīsies "Freiburg" un "Braga".
Ceturtdaļfināla atbildes spēlē Birmingemas futbolisti mājās ar rezultātu 4:0 (3:0) pārspēja "Bologna" vienību un summā bija pārāki ar 6:1. Pirmie trīs vārti tika gūti pirmajā puslaikā 23 minūšu laikā, kad izcēlās Ollijs Votkinss, Emiljano Buendija un Morgans Rodžerss. Punktu angļu kluba uzvarai pielika Ezri Konsa, kurš 89. minūtē panāca 4:0.
"Nottingham Forest" mājās ar 1:0 (1:0) bija pārāka pār "Porto" un summā uzvarēja ar 2:1. No spēles astotās minūtes Portu komanda bija desmit vīru sastāvā, jo par rupju pārkāpumu sarkano kartīti saņēma Jans Bednareks. Vienīgos vārtus 12. minūtē guva Morgans Gibss-Vaits.
"Braga" viesos ar 4:2 (1:2) uzvarēja Seviljas "Real Betis" un summā guva virsroku ar 5:3. Pēc Antonija Santuša un Abdes Ezalzouli gūtajiem vārtiem "Braga" summā nonāca iedzinējos ar 1:3, taču turpinājumā guva četrus bezatbildes vārtus. Mājiniekus pārspēja Pau Viktors, Vitors Karvāļu, Rikārdu Orta un Žans Batists Gorbī.
"Freiburg" pusfinālā iekļuva, viesos ar 3:1 (2:0) un summā ar 6:1 pārspējot Vigo "Celta". Divreiz bumbu "Celta" vārtos ieraidīja Juito Sudzuki un vienus vārtus guva Igors Matanovičs. Kompensācijas laikā vienīgos "Celta" vārtus šajā duelī guva Villiots Svēdberjs.
Pusfinālu spēles notiks 30. aprīlī un 7. maijā, bet fināls norisināsies 20. maijā Stambulā. Iepriekšējā sezonā finālā divu Anglijas komandu duelī Totenhemas "Hotspur" ar 1:0 uzvarēja Mančestras "United". Likteņa ironija, "Hotspur" šobrīd draud izkrišana no premjerlīgas, kamēr "Nottingham Forest" tur balansē uz naža asmens.