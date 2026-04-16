NBA zvaigznes Dončičs un Kaningems tomēr varēs pretendēt uz sezonas balvām
Losandželosas "Lakers" aizsargs Luka Dončičs un Detroitas "Pistons" aizsargs Keids Kaningems varēs pretendēt uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas balvām, ceturtdien paziņoja NBA.
NBA pirms sezonas paziņoja, ka uz sezonas balvām, tajā skaitā vērtīgākā spēlētāja atzinību, varēs pretendēt tikai tie basketbolisti, kuri pamatturnīrā aizvadīs 65 mačus.
Dončičs pamatturnīrā laukumā bija 64 spēles, bet no 18, kurās nepiedalījās, divas izlaida tāpēc, ka bija devies uz Slovēniju, kur viņam bija gaidāms ģimenes pieaugums.
Savukārt Kaningems piedalījās 63 spēlēs, bet no 19, kuras izlaida, 12 nepiedalījās tāpēc, ka viņam tika konstatēta viegla gaisa uzkrāšanās pleiras dobumā jeb pneimotorakss.
NBA vienojusies ar NBA spēlētāju asociāciju (NBPA), ka, ņemot vērā apstākļus, kādos tika izlaistas šīs spēles, abi drīkst pretendēt uz sezonas balvām. Turpretī Minesotas "Timberwolves" aizsargam Entonijam Edvardsam, kurš piedalījās 60 spēlēs, šāds izņēmums netiks pieļauts.