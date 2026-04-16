Šodien 20:51
Olainei divi pasaules čempioni AIKO stila karatē sacensībās
Antālijā, Turcijā notikušajā AIKO World Championship 2026 Latvijas sportisti izcīnīja izcilus panākumus, tostarp olainieši Daniels Masloveckis un Alisa Besekerska kļuva par pasaules čempioniem.
No 1. līdz 5. aprīlim Turcijā, Antālijas pilsētā, norisinājās "AIKO World Championship 2026" karatē pasaules čempionāts AIKO stilā, ziņo Olaines novada pašvaldība.
Čempionātā piedalījās arī divi Olaines sportisti, uzrādot izcilus rezultātus!
Čempioni:
- Daniels Masloveckis - 1. vieta (OLAINE)
- Alisa Besekerska - 1. vieta (OLAINE)
No Latvijas uz sacensībām bija devušies arī daudz citu sportistu, kuri arī uzrādīja teicamu sniegumu.