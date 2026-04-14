Porziņģis prognozē smagu "play in" spēli Losandželosā: "Pretinieki ir izsalkuši!"
Latvijas basketbolistu Kristapu Porziņģi un Goldensteitas "Warriors" vienību Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "play in" mačā sagaida grūta cīņa, sarunā ar žurnālistiem atzina Porziņģis.
"Warriors" trešdien "play in" mačā izbraukumā spēkosies ar Losandželosas "Clippers". Uzvarētāji turpinās cīņu par vietu izslēgšanas spēlēs, tiekoties ar Portlendas "Trail Blazers" vai Fīniksas "Suns", kamēr zaudētājiem sezona būs noslēgusies.
"Tā būs cīņa. Viņi bija tuvu tam, lai būtu astotajā vietā, kas daudz ko mainītu, tāpēc viņi būs izsalkuši pēc uzvaras. Mums vajag būt vēl vairāk izsalkušiem," par gaidāmo spēli teica Porziņģis.
Latvijas basketbolists šosezon aizvadījis tikai 32 spēles, kurās vidēji izcēlies ar 16,7 punktiem, realizējot 44,6% metienu. Pēdējās četrās spēlēs viņš raidījis grozā tikai vienu no 15 tālmetieniem, un Porziņģis norādīja, ka pirms "play in" mača daudz nedomā par metienu precizitāti un vienkārši uzticas, ka svarīgākajā brīdī metieni iekritīs.
"Tāpat izpildīšu metienus, un vienkārši ticu, ka metieni iekritīs. Cerams, ka viss sakritīs, un man izdosies precīzi metieni," stāstīja latvietis. Porziņģis piebilda, ka, ņemot vērā maz pavadīto laiku laukumā kopā, viņš vēl mācās, kā visproduktīvāk sadarboties ar "Warriors" zvaigzni Stefenu Kariju. "Tam ir nepieciešams laiks, varbūt vēl varēsim tikt pie kopīga spēles laika šosezon," izcēla basketbolists.
"Warriors" regulārajā sezonā ar bilanci 37-45 Rietumu konferencē ierindojās desmitajā pozīcijā. Jāatgādina, ka Porziņģis 2024. gadā Bostonas "Celtics" sastāvā kļuva par NBA čempionu.
