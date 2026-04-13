Porziņģim 12 punkti, "Warriors" NBA regulāro turnīru noslēdz ar zaudējumu
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien guva 12 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, Goldensteitas "Warriors" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Warriors" regulārā čempionāta noslēdzošajā mačā viesos ar rezultātu 110:115 (26:25, 22:27, 33:31, 29:32) atzina Losandželosas "Clippers" pārākumu.
Porziņģis laukumā bija 24 minūtes un vienu sekundi, realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un visus sešus soda metienus, bet netrāpīja četrus tālmetienus. Latvietis arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli un tika pie četrām piezīmēm.
Ar 24 punktiem rezultatīvākais "Warriors" komandā bija Stefens Karijs, bet 16 punktus guva Čārlzs Basijs. Uzvarētāju sastāvā 20 punktus guva Benedikts Maturins, bet ar 18 punktiem izcēlās Džons Kolinss.
Pamatturnīru "Warriors" noslēdza ar 37 uzvarām 82 spēlēs, kas deva desmito vietu Rietumu konferencē. Izslēgšanas turnīra "play-in" fāzē Porziņģa klubs atkal cīnīsies ar "Clippers", kur panākumam būs nepieciešamas divas uzvaras. Uzvaras gadījumā pār "Clippers" vēl vienā pārspēlē būs jāspēkojas pret Fīniksas "Suns" un Portlendas "Trail Blazers" zaudētāju.
Pāra spēcīgākā komanda "play off" pirmajā kārtā tiksies ar pagājušās sezonas čempioni un šīs sezonas regulārā čempionāta labāko komandu Oklahomasitijas "Thunder".