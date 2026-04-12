Latviešiem bronza! Pļaviņš un Fokerots ar uzvaru noslēdz "Elite 16" turnīru Brazīlijā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" līmeņa turnīrā svētdien izcīnīja bronzas godalgas.
Pļaviņš/Fokerots, kuri savā sezonas pirmajā turnīrā izsēti ar sesto numuru, cīņā par trešo vietu ar 2-1 (21:16, 17:21, 15:13) pārspēja francūžus Remī Basero un Kalvinu Ajē (4.).
Pusfinālā Latvijas pludmales volejbolisti ar 0-2 (14:21, 15:21) zaudēja Norvēģijas duetam Annešs Mūls/Kristians Sērums (5.).
Apakšgrupā Pļaviņš/Fokerots uzvarēja divās no trīs spēlēm, bet izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 2-1 (17:21, 21:16, 15:9) uzvarēja brazīliešus Andrē Šteinu/Renātu de Karvaļu (14.) un ceturtdaļfinālā latvieši ar 2-0 (28:26, 21:15) uzvarēja amerikāņus Mailsu Evansu/Čeisu Badingeru (15.).
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnījās par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Arturs Rinkevičs/Ardis Bedrītis nepārvarēja kvalifikāciju.
BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.