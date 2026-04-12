Taisons Fjūrijs atgriežas ar pārliecinošu uzvaru un met izaicinājumu Džošuam
Lielbritānijas smagsvaru bokseris Taisons Fjūrijs sestdien Londonā, atgriežoties pēc vairāk nekā gadu ilga pārtraukuma, izcīnīja drošu uzvaru.
Fjūrijs pēc 12 raundu cīņas ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu pārspēja krievu Arslanbeku Mahmudovu. Divi no tiesnešiem Fjūrija uzvaru vērtēja ar 120:108, bet viens - ar 119:109.
Lielbritānijas bokseris vēl pirms rezultātu paziņošanas uz cīņu izaicināja tautieti Entoniju Džošua, kurš no sākuma bija atturīgs, taču pēc tam atbildēja, ka ir gatavs sakaut Fjūriju.
Pagājušā gada janvārī Fjūrijs paziņoja par karjeras noslēgšanu, kas nebija pirmais viņa tāda veida paziņojums. Pēc vienas no iepriekšējām reizēm britu bokseris dažus mēnešus vēlāk atgriezās ringā.
Fjūrijs kopš 2008. gada 38 cīņās ir svinējis 35 uzvaras un reizi cīnījies neizšķirti, 24 cīņās uzvarot ar nokautu. Vienīgos zaudējumus brits piedzīvojis cīņās ar ukraini Oleksandru Usiku.
Savukārt Mahmedovs no 24 aizvadītajām cīņām 21 guvis panākumu, 19 no tām noslēdzot ar nokautu.