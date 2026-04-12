Teodors Bļugers izceļas ar vārtiem, “Canucks” uzvar pēcspēles metienos
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar precīzu metienu un tika atzīts par spēles trešo zvaigzni, viņa pārstāvētajai Vankūveras "Canucks" izcīnot panākumu pēcspēles metienu sērijā.
"Canucks" viesos ar 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) pārspēja Sanhosē "Sharks".
Pēc iemetiena pie pretinieku vārtiem Bļugers veiksmīgi tik pie ripas netālu no iemetiena apļa un guva vārtus vairākumā, trīs minūtes līdz pamatlaika beigām panākot neizšķirtu 3:3. Latvijas hokejists pēdējās sešās spēlēs iekrājis sešus (3+3) rezultativitātes punktus.
Latvijas hokejists šajā mačā uz ledus bija 16 minūtes un 15 sekundes un vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja vienu pretinieku metienu un uzvarēja astoņos no 14 iemetieniem, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Pamatlaikā Vankūveras komandas labā vārtus guva arī Marko Rosi un Džeiks Debrasks, bet "Sharks" rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Igors Černišovs, un vienu reizi "Canucks" vārtos ripu raidīja Tailers Tofoli.
Pēcspēles metienu sērijā "Sharks" vārtsargu pārspēja Debrasks un Līnuss Kārlsons, kamēr mājinieku rindās precīzs metiens padevās tikai Maklinam Selebrīni, kurš pamatlaikā arī tika pie divām rezultatīvām piespēlēm.
"Canucks" ar 54 punktiem 79 spēlēs ir pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā. "Sharks" ar 82 punktiem ierindojas 11. pozīcijā.