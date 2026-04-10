Olaines Sporta centra kauss hokejā veterānu līgas čempionātā uzvar Olaine
Olaines Sporta centra veterānu līgas čempionāts noslēdzies ar Olaines uzvaru, LAS ESTRELLAS sudrabu un SBC bronzu pēc 4:1 panākuma pār Zvaigznes 2. Individuālajās nominācijās izcēlās Gints un Uvis Ritumus (Olaine) un Jurijs Solostejs (LAS ESTRELLAS).
8. aprīlī noslēdzās Olaines Sporta centra kauss hokejā veterānu līgas čempionāts. Lai gan čempionus noskaidrojām jau pagājušajā nedēļā, vakar HK SBC ar 4:1 pārspēja Zvaigznes 2 komandu un izcīnīja bronzas medaļas.
Vietu iedalījums pēc izslēgšanas spēlēm:
1. vieta – Olaine
2. vieta – LAS ESTRELLAS
3. vieta – SBC
4. vieta – Zvaigznes 2
Aiz play-off svītras palika komandas Zvaigznes un MMM.
Olaines Sporta centra saka paldies visām komandām un spēlētājiem par dalību čempionātā. Paldies mūsu atbalstītājiem Hokeja Pasaule, Latvijas Hokeja līga un Olaines novada pašvaldība!
Čempionāta individuālās nominācijas:
Labākais uzbrucējs – Gints Ritums (Olaine)
Labākais aizsargs – Uvis Ritums (Olaine)
Labākais vārtsargs – Ingus Balodis (LAS ESTRELLAS)
Regulārās sezonas rezultatīvākais spēlētājs – Jurijs Solostejs (LAS ESTRELLAS)
Sezonas labākais vārtu guvējs – Jurijs Solostejs (LAS ESTRELLAS)
Izslēgšanas spēļu rezultatīvākais spēlētājs – Gints Ritums (Olaine)