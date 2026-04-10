Goldensteitas "Warriors" bez apslimušā Porziņģa piekāpjas "Lakers"
Lebrons Džeimss un Stefens Karijs - viens spēlēja, otrs maču noraudzījās no malas.
Goldensteitas "Warriors" bez Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa sastāvā ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā piedzīvoja neveiksmi.

"Warriors" mājās ar 103:119 (23:28, 26:25, 24:29, 30:37) zaudēja Losandželosas "Lakers".

Mājinieku rindās rezultatīvākie ar 17 gūtajiem punktiem bija Brendins Podzemskis un Neits Viljamss, kamēr pa 12 punktiem pievienoja Pets Spensers, Malevijs Leonss un Čārlzs Besijs, kurš arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas.

"Lakers" uzvaru ar 26 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un astoņām atlēkušajām bumbām sekmēja Lebrons Džeimss, kamēr Deantrē Eitons izcēlās ar 21 punktu. Porziņģis ceturtdien nedevās laukumā slimības dēļ, izlaižot otro maču pēc kārtas.

Regulārajā čempionātā "Warriors" atlikuši vēl divi mači - piektdien viesos pret "Kings" un svētdien izbraukumā pret Losandželosas "Clippers".

"Warriors" ar bilanci 37-43 Rietumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā pozīcijā un pēc regulārā čempionāta piedalīsies izslēgšanas turnīra "play-in" kārtā, kur pretiniekos būs "Clippers" vai Portlendas "Trail Blazers".

Citi šobrīd lasa