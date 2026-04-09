Baltijas valstu olimpiskās komitejas paraksta memorandu par kopīgu iniciatīvu Losandželosas vasaras olimpiskajās spēlēs
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Olimpiskās komitejas ir parakstījušas memorandu, vienojoties par kopīgas iniciatīvas “Baltijas Māja” izveidi un darbību 2028. gada vasaras olimpisko spēļu laikā Losandželosā, informē LOK.
Šī sadarbība apliecina Baltijas valstu vienotību un kopīgo ambīciju stiprināt savu redzamību starptautiskajā arēnā, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa platformu sportistiem, delegācijām, partneriem un medijiem.
"Baltijas Māja" tiks izveidota "Wende" muzejā (Kalversitijā, Losandželosā), kas simboliski savieno vēsturi ar kopīgu Eiropas nākotni. Šī vieta būs Baltijas valstu centrālais tikšanās punkts 2028. gada vasaras olimpisko spēļu laikā, nodrošinot profesionālu vidi tīklošanās pasākumiem, mediju aktivitātēm un kultūras programmām.
Memoranda mērķis ir stiprināt Baltijas valstu starptautisko tēlu un atpazīstamību ASV, veicināt efektīvu resursu izmantošanu, kopīgi organizējot loģistiku un pakalpojumus, nodrošināt drošu un kvalitatīvu vidi sportistiem un valstu viesiem, kā arī attīstīt vienotu, bet vienlaikus nacionālās identitātes respektējošu komunikāciju un vizuālo identitāti.
Sadarbība aptver vairākas prioritārās jomas, tostarp viesmīlību un protokolu, mārketingu un komunikāciju, kultūras programmu īstenošanu, kā arī kopīgu resursu pārvaldību un finansējuma piesaisti. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī sadarbībai ar visu trīs valstu diasporām ASV. Projekta īstenošana tiks organizēta trīs līmeņu struktūrā – politiskajā, vadības un tehniskajā līmenī, nodrošinot efektīvu lēmumu pieņemšanu un koordinētu darbību.
"Baltijas Māja" iniciatīva ir nozīmīgs solis Baltijas valstu sadarbībā sporta diplomātijas jomā un apliecina reģiona spēju kopīgi īstenot starptautiski nozīmīgus projektus, stiprinot vienotību un kopīgu identitāti pasaules lielākajā sporta notikumā. Memorands neuzliek juridiskas saistības, bet iezīmē skaidru virzienu turpmākai sadarbībai, kas tiks detalizēti attīstīta kopīgā rīcības plānā.