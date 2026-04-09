Šodien 14:34
Agate Rašmane iekļūst labāko sešiniekā Pasaules kausa posmā šaušanā
Latvijas sportiste Agate Rašmane ceturtdien izcīnīja sesto vietu Pasaules kausa (PK) posmā šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē.
Trešdien Rašmane kvalifikācijas pirmajā kārtā - šaušanā uz precizitāti - ar 292 punktiem ierindojās piektajā vietā, bet ceturtdien ātršaušanā nopelnīja 293 punktus un ar summā sakrātiem 585 punktiem ieņēma sesto vietu un kvalificējās finālam.
Savukārt Kristiāna Agule kvalifikācijas pirmajā kārtā tika pie 288 punktiem, kas deva 17. rezultātu, bet ātršaušanā pievienoja vēl 288 punktus un ar 576 punktiem ieņēma 28. vietu 64 šāvēju konkurencē.
Lai kvalificētos finālam, kurā iekļuva astoņas precīzākās šāvējas, bija nepieciešami vismaz 583 punkti. PK posms Spānijas pilsētā Granadā noslēgsies pirmdien.