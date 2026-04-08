Strautmanis un Vasermanis ārpus labāko divdesmitnieka PK posmā šaušanā
Latvijas sportisti Lauris Strautmanis un Emīls Vasermanis trešdien Pasaules kausa (PK) posmā šaušanā 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli ieņēma vietas trešajā un ceturtajā desmitā.
Kvalifikācijā sešās sērijās Strautmanis sakrāja 577 punktus un ierindojās 23. vietā, bet Vasermanis tika pie 575 punktiem un ieņēma 31. vietu 86 sportistu konkurencē.
Lai iekļūtu fināla astoņniekā, vajadzēja sašaut vismaz 581 punktu.
Trešdien sacensības sāka arī Agate Rašmane un Kristiāna Agule, kuras startē šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē. Kvalifikācijas pirmajā kārtā - šaušanā uz precizitāti - Rašmane ar 292 punktiem bija piektā un Agule ar 288 punktiem uzrādīja 17. rezultātu 64 šāvēju konkurencē. Kvalifikācijas otrā kārta un fināls notiks ceturtdien.
Jau vēstīts, ka otrdien jaukto pāru sacensībās 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli Rašmane/Vasermanis ieņēma 11. vietu, bet Agule/Strautmanis ierindojās 14. pozīcijā 42 pāru konkurencē.
PK posms Spānijas pilsētā Granadā noslēgsies pirmdien.