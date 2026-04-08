Porziņģis nespēlē kājas sāpju dēļ, "Warriors" pārtrauc ieilgušo zaudējumu sēriju
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien nedevās laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kura viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" pieveica Sakramento "Kings" komandu.
"Warriors" savā laukumā bija pārāki ar 110:105 (25:26, 41:27, 19:28, 25:24) un pārtrauca četru zaudējumu sēriju. Porziņģis laukumā nedevās sāpju dēļ labās kājas ceļgalā. Kā pēc spēles atzina galvenais treneris Stīvs Kers, tad latvieša savainojums netiekot uzskatīts par nopietnu un viņš varētu atgriezties ierindā jau uz nākamo spēli.
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija De'Entonijs Meltons, 20 punktus guva Brendins Podzemskis, bet 17 punktus pievienoja Stefens Karijs. Viesu sastāvā Kilians Heiss guva 18 punktus, 17 punktus sakrāja Maksims Raino, bet 16 - Dags Makdermots.
"Warriors" ar bilanci 37-42 Rietumu konferencē ierindojas desmitajā pozīcijā, kamēr "Kings" ar 21 uzvaru un 59 zaudējumiem ieņem 14. vietu. Nākamo spēli Porziņģa pārstāvētā komanda aizvadīs agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā tiksies ar Losandželosas "Lakers" basketbolistiem.