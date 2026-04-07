Rūdolfs Balcers ar gūtiem vārtiem palīdz panākt izlīdzinājumu Šveices līgas pusfināla sērijā
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers pirmdien guva vārtus Šveices augstākās hokeja līgas (NL) pusfināla otrajā spēlē un palīdzēja Cīrihes "Lions" komandai izcīnīt uzvaru pār "Davos" vienību.
"Lions" savā laukumā bija pārāka ar 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), sērijā līdz četrām uzvarām panākot neizšķirtu 1-1. Spēles 24. minūtē Balcers skaitliskajā vairākumā panāca 1:0.
Latvijas uzbrucējs šajā spēlē uz ledus bija 14 minūtes un 31 sekundi, no kurām trīs minūtes spēlēja vairākumā. Balcers četras reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, nopelnīja divas soda minūtes un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Izslēgšanas turnīrā Balceram sešās spēlēs ir pieci punkti (2+3).
Otrajā pusfināla sērijā pirmdien Ženēvas "Servette" savā laukumā ar 7:3 (1:0, 3:0, 3:3) pārspēja "Fribourg-Gotteron". Arī šajā duelī pēc divām spēlēm sērijā ir neizšķirts 1-1. Nākamās pusfināla sēriju spēles notiks trešdien.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.