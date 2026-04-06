Andreja Cigaņika pārstāvētā "Luzern" piekāpjas Šveices superlīgas spēlē.
Šodien 20:55
Cigaņika pārstāvētā "Luzern" piedzīvo zaudējumu Šveices superlīgas spēlē
Latvijas futbola izlases aizsarga Andreja Cigaņika pārstāvētā "Luzern" pirmdien Šveices superlīgas mačā ar 0:3 (0:1) piekāpās Ženēvas "Servette".
Cigaņiks spēlē iesaistījās 63. minūtē, kad devās laukumā uz maiņu. Mājinieku labā pirmajā puslaikā vārtus guva Miroslavs Stevanovičs, bet otrajā puslaikā viesu vārtos bumbu raidīja Timotē Konjā un Žuniors Kadils. "Luzern" ar 39 punktiem 32 spēlē ieņem septīto vietu 12 komandu konkurencē. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Basel".