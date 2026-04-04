Roberts Uldriķis
Futbols
2026. gada 4. aprīlī, 16:40
Roberts Uldriķis palīdz "Arminia" uzvarēt Vācijas otrās bundeslīgas spēlē
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis sestdien Vācijas otrās bundeslīgas spēlē devās laukumā uz maiņu, Bīlefeldes "Arminia" komandai izcīnot uzvaru. "Arminia" mājās ar 2:1 (0:1) pārspēja "Darmstadt".
Uldriķis laukumā devās 69. minūtē.
Mača sestajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Matejs Maglica, bet otrā puslaika ievadā laukuma saimnieki panāca neizšķirtu pēc Semira Telaloviča precīzā sitiena. "Arminia" guva uzvaru nesošos vārtus 81. minūtē, kad viesu vārtsargu pārspēja Janniks Rošels.
"Arminia" ar 31 punktu 28 spēlēs ieņem 11. vietu 18 komandu konkurencē.