Latvijas vīriešu basketbola izlasei šovasar plānotas pārbaudes spēles pret labi zināmiem pretiniekiem
Latvijas basketbola izlases jaunais galvenais treneris Jānis Gailītis 31. martā preses konferencē žurnālistiem atklāja, ka šajā vasarā viņa vadībā pirms FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas logiem tiks aizvadītas arī pārbaudes spēles.
“Esmu runājis ar spēlētājiem, viņu vēlme piedalīties ir augstā līmenī. Ja labi spēlēsim, labvēlīgas situācijas un iespējas radīsies,” preses konferencē pauda Gailītis.
Viņš atklāja, ka šajā vasarā pirms nākamā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas loga, kur jūlija sākumā jāspēkojas pret Nīderlandi (3. jūlijā izbraukumā) un Austriju (6. jūlijā savā laukumā), paredzētas arī pārbaudes spēles. Vispirms 26. jūnijā izbraukumā pret Igauniju, bet divas dienas vēlāk savu skatītāju priekšā pret Gruziju. Biļetes uz pārbaudes maču un cīņu pret austriešiem tirdzniecībā nonāks 2. aprīlī, ziņo LBS.
Pirms jūlija nozīmīgajām spēlēm tiem basketbolistiem, kuriem jau laicīgi būs beigušās sezonas klubos, būs iespēja piedalīties tā saucamajos atvērtajos treniņos, kuri sāksies no 8. jūnija. Oficiālās treniņnometnes sākums gaidāms 20. jūnijā.
Gadījumā, ja Latvijas basketbola izlase sasniegs Pasaules kausa kvalifikācijas otro grupas posmu, kur pretī stātos E grupas labākās trīs komandas (Horvātija, Vācija, Izraēla, Kipra), tad augustā paredzēts vēl viens logs, taču jau otrajā grupu kārtā.
Kā norādīja Gailītis, tad arī pirms šiem mačiem grafikā ieplānoti pārbaudes mači. Ja pirms gada Slovēnijas izlase ar Luku Dončiču viesojās Rīgā, tad šoreiz tieši latvieši dotos uz Slovēniju. Vēl neapstiprināta ir spēle savā laukumā pret Ukrainas valstsvienību, ko trenē latviešu speciālists Ainars Bagatskis.
Pirmajās četrās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs Latvijai tikai viena uzvara pār Austriju, kas lika Latvijas Basketbola savienībai izšķirties par galvenā trenera Sito Alonso atbrīvošanu no amata. Ar Jāni Gailīti vienošanās noslēgta līdz 2029. gadam jeb arī uz nākamo Eiropas čempionāta ciklu.