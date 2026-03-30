Hokejs
Šodien 22:33
Dzierkala "Sparta" Čehijas līgas ceturtdaļfināla izšķirošajā spēlē pārspēj Rubīna pārstāvēto komandu
Latvijas uzbrucēja Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" komanda Čehijas hokeja ekstralīgas ceturtdaļfināla izšķirošajā spēlē ar 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) pārspēja aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvēto Plzeņas "Škoda", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 4-3.
Dzierkals 14 minūtēs un 21 sekundē vienu reizi meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu, bet Rubīns 17 minūtēs un 32 sekundēs statistikas ailēs neatzīmējās, abiem cīņu noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu.
Izslēgšanas turnīrā Dzierkalam 12 mačos ir divi punkti (1+1), bet pamatturnīrā viņam 50 spēlēs bija 15 punkti (7+8). Rubīnam šosezon regulārajā čempionātā un "play-off" bija pa vienai piespēlei katrā fāzē, nepilnā sezonā aizvadot attiecīgi 12 un septiņas spēles.
Rezultāts 3-3 ir arī sērijā, kurā Jāņa Jaka, Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" tiekas ar Kristapa Zīles pārstāvēto Liberecas "Bili Tygrzi". Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.