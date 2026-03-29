Pauls Jonass Šveices "Grand Prix" pirmajā braucienā MXGP klasē izcīna septīto vietu
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta trešā posma - Šveices "Grand Prix" - pirmajā braucienā MXGP klasē izcīnīja septīto vietu. Prestižākajā MXGP klasē "Kawasaki" braucējs Jonass pirmajos apļos cīnījās par palikšanu labāko desmitniekā, bet turpinājumā stabili atradās astotajā vietā un finišu sasniedza kā septītais.
Uzvaru izcīnīja francūzis Toms Vjalls, kurš par vairāk nekā desmit sekundēm pārspēja tautieti Maksimu Reno, bet labāko trijnieku noslēdza spānis Rubens Fernandess. Jonass finišā zaudēja uzvarētājam nepilnas 56 sekundes.
MX2 klasē "Yamaha" komandu pārstāvošie brāļi Reišuļi Kārlis Alberts un Jānis Mārtiņš ieņēma attiecīgi sesto un septīto vietu. Kārlis Alberts Reišulis brauciena pirmajā pusē bija otrais, bet turpinājumā vairāki konkurenti viņu apsteidza un latvietis finišu sasniedza sestais. Savukārt Jānis Mārtiņš Reišulis pirmo pusi brauciena bija devītais, taču nākamajos divos apļos viņš pakāpās par divām pozīcijām un finišēja septītais.
Uzvaru izcīnīja pagājušās sezonas MX2 klases uzvarētājs vācietis Simons Lengenfelders, kurš par nepilnām piecām sekundēm pārspēja beļģi Sašu Kūnenu. Brauciena pirmajā pusē pārliecinošs līderis bija francūzis Matiss Valēns, taču aptuveni 15 minūtes līdz brauciena beigām tehnisku problēmu dēļ viņš izstājās.
Otrais brauciens MX2 klasē paredzēts plkst. 17.10 pēc Latvijas laika, bet MXGP klases otrais brauciens sāksies stundu vēlāk.
Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem septītais posms notiks Ķeguma trasē Latvijā.