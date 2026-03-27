Bedrītis/Rinkevičs izcīna vietu Meksikas turnīra izslēgšanas spēlēs
Latvijas pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs piektdien Meksikā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Challenge" sērijas turnīrā nodrošināja vietu izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā.
Ar 19. numuru sacensībās izliktie Bedrītis/Rinkevičs C grupas otrajā spēlē ar 1-2 (21:17, 18:21, 12:15) piekāpās šveiciešiem Juliānam Frīdli un Jonatanam Jordanam (3.).
Latvijas duets, kas pirmajā mačā ar 2-1 (21:15, 15:21, 15:12) pieveica ar 14. numuru izsētos austriešus Julianu Herlu un Laurencu Grēsigu, apakšgrupā ieņēma otro vietu un izslēgšanas cīņas sāks no pirmās kārtas.
Otrs Latvijas duets Olivers Bulgačs/Markuss Graudiņš, kuri izsēti ar 24. numuru, piektdien otrajā grupas spēlē tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušajiem Brazīlijas sportistiem Mateusu Kostu Rodrigesu un Enriki de Barrozu (25.). Mača uzvarētāji iekļūs izslēgšanas spēlēs.
Pirmajā cīņā Bulgačs/Graudiņš ar 0-2 (15:21, 10:21) atzina amerikāņu Timotija Brūstera un Logana Vēbera (9.) pārākumu.
Turnīrs Meksikā norisināsies līdz svētdienai.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.